Минздрав Кировской области закупил первую партию вакцины от коронавируса

Она распределена по медицинским организациям

КИРОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Минздрав Кировской области закупил за счет областного бюджета первую партию вакцины от коронавируса "Конвасел" для бесплатной вакцинации в поликлиниках. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Екатерина Видякина.

"Министерством здравоохранения Кировской области за счет средств областного бюджета закуплена первая партия вакцины против коронавирусной инфекции "Конвасел" (однокомпонентная), она распределена по медицинским организациям. Вакцинация проводится в поликлиниках бесплатно", - сказала Видякина.

По данным Минздрава региона, закупки вакцины продолжатся.

Во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что на прошедшей неделе заболеваемость ковидом в России выросла на 48%, а число госпитализаций - более чем на 20%. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что введение ограничений из-за роста заболеваемости ковидом в стране не планируется, если не будет "серьезных оснований".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за неделю с 11 по 17 сентября в Кировской области выявили 26 случаев заражений, госпитализированы 37 человек. Неделей ранее были зафиксированы 30 случаев заражений, с 28 августа по 3 сентября - 21 случай, всего в регионе с начала пандемии выявлено 170 286 случаев заражения.