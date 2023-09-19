На форуме "Вся Россия - 2023" состоялось награждение лауреатов премии "Золотая стратегия"

Награды, в частности, получили официальное издание правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" и Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Лауреатов национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия" наградили на церемонии открытия XXVII Форума современной журналистики "Вся Россия - 2023". Награды получили официальное издание правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник", Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, правительство Омской области и другие, передает корреспондент ТАСС.

Премию присудили лучшим специалистам по связям с общественностью, агентствам, проектам, командам. Так, в номинации "Продвижение бизнеса" победу одержал филиал АО "Концерн Росэнергоатом" - "Курская атомная станция" за проект "Вместо тысячи слов... Или промышленный туризм на Курской АЭC". "Наши лауреаты сделали из Курской АЭC станцию-музей, куда можно сходить на экскурсию. Молодцы, ребята, вы делаете нужное дело, для нашей страны промышленный туризм очень важен", - отметил генеральный директор "Бизнес ньюс медиа" Михаил Нелюбин.

За лучшую коммуникационную стратегию отметили "Веб Дженерейшн Групп", создавшую экосистему "Норникеля" в Telegram, а в категории "Общественно значимые проекты" приз вручили официальному изданию правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" за городской благотворительный забег "Бегом с дневником".

В номинации "Корпоративные медиа" победу присудили муниципальному автономному учреждению "Информационно-издательский центр "Вологда-портал" за проект "Позывной "Вологда", а за "Антикризисный PR" наградили правительство Омской области с проектом "С Донбассом в сердце". "Вы все знаете фразу "Кризис - это новые возможности". Поэтому все антикризисное должно быть выстроено так, чтобы и кризис победить, и возможности не затоптать", - отметил генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

Лауреатом в номинации "Развитие территорий" стал департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края, представивший проект "Пермь-300. Все реально!", в номинации "Образовательные проекты" - Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края за медиафорум "Енисей.РФ". "Коллаборацией года" жюри признало рейтинг искусственного интеллекта 2022 ПАО "ВымпелКом" и Brand Analytics.

Также были вручены персональные премии. Стратегом года стал Михаил Харламов из Сбера за проект "Путешествуй по России". "Мы всегда что-то получаем от Сбербанка: зарплаты, премии. И наверно впервые Сбербанк получает что-то от нас, от Союза журналистов", - отметил со сцены генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко. В номинации "GR-специалист года" отметили Марию Сергееву, а в категории "Первооткрыватель года" - сотрудницу объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву. Благодарность жюри также присудили главному редактору газеты "Московский комсомолец" Павлу Гусеву, генеральному директору информационного агентства России ТАСС Андрею Кондрашову и генеральному директору "Бизнес ньюс медиа" Михаилу Нелюбину.

О премии

Финалистов в каждой номинации определял экспертный совет, председателем которого выступил глава СЖР Владимир Соловьев. В него также вошли главный редактор еженедельного журнала "Профиль" Александр Белоновский, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский, издатель газеты "Ведомости", генеральный директор "Бизнес ньюс медиа" Михаил Нелюбин и другие.

Всего на премию поступило 70 заявок из разных регионов страны. Название для нее помог придумать искусственный интеллект, сообщил ТАСС ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.