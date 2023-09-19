Власти Москвы опровергли информацию о начале работы ковидного госпиталя в Коммунарке

В нескольких Telegram-каналах ранее сообщалось, что учреждение якобы возобновило работу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информация о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности, сообщили ТАСС в московском департаменте здравоохранения.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Коммунарке в Новой Москве возобновил свою работу ковидный госпиталь на 60 человек. В нем, как сообщалось, якобы уже находились свыше 20 пациентов.

В пресс-службе департамента информацию назвали не соответствующей действительности.

"Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров (временный стационар - прим. ТАСС), в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию", - сообщили в пресс-службе, отметив, что, как и ранее, данные мощности находятся в резерве.

Там уточнили, что в одном из родеров расположен дневной стационар, где для профилактики осложнений пациентам из групп риска (пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями) оказывают амбулаторную помощь.

В департаменте подчеркнули, что это подразделение работало и ранее, во время пандемии, и продолжает работать сейчас.