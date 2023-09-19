19 сентября, 19:10

Между Турцией, Грузией и Россией запустят круглогодичное паромное сообщение

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Владимира Падалко, паром будет рассчитан на 300 пассажирских мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Круглогодичное паромное сообщение будет запущено между Турцией, Грузией и Россией. Об этом сообщил журналистам вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Владимир Падалко по итогам заседания Российско-Грузинского Делового совета при ТПП РФ.

"Поговорили по части паромного сообщения Турция - Грузия - Россия на морском поприще. Сейчас запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест, который будет действовать практически уже круглогодично. Это не решит проблему (логистики с Грузией - прим. ТАСС), но это все равно дополнительно", - сказал Падалко.

По его словам, на заседании также поднимался вопрос о железнодорожном сообщении между Грузией и Россией. "Если сумеем возродить железнодорожное сообщение, то как оно пойдет - через новые маршруты, которые предлагает Ингушетия? Или реанимируем старый маршрут через Абхазию, что будет прорывным моментом", - сказал вице-президент ТПП.

Он отметил также, что было направлено обращение к авиаперевозчикам с пожеланием снизить цены на билеты для пассажиров, летающих из России в Грузию и в обратном направлении. 

Теги:
ГрузияТурцияРоссия
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