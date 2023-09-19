В Калининграде заявили, что запрет на въезд авто из РФ в ЕС не отразился на ж/д перевозках

Проблем с получением упрощенной транспортной визы жители не испытывают

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами не отразился на пассажирских перевозках в Калининградскую область по железной дороге. Ажиотажного спроса на поездки в регион и из него поездом после введения этих мер не наблюдается, проблем с получением упрощенной транспортной визы жители не испытывают, сообщил ТАСС сенатор от области Александр Шендерюк-Жидков.

"По моей информации, какого-то ажиотажного спроса на железнодорожные билеты не происходит. Наоборот, наблюдается падение спроса, связанное с завершением высокого туристического сезона", - сказал сенатор.

Собеседник агентства отметил, что с введением запрета на въезд автомобилей с российскими номерами Литва стала "более бюрократически относиться к вопросу" проезда через ее территорию калининградцев на легковых авто по упрощенному транзитному документу. На границе стали требовать подтверждения по целям маршрута транзита, подтверждения родственных связей, наличия собственности на остальной территории РФ, уточнил он. "С точки зрения железнодорожного транзита ничего не поменялось. Сохранилась стандартная процедура - заранее покупаешь билет, получаешь подтверждение и едешь", - отметил сенатор.

Максимальная доля перевозок пассажиров из Калининграда на основную территорию РФ и обратно приходится на авиацию, добавил собеседник агентства. По его словам, сейчас этот вид транспорта стал более доступным чем летом - в пик туристического сезона. "Аэрофлот", насколько я понимаю, с начала осени уже перешел на плоский тариф, стоимость билета составляет порядка 6 тыс. рублей. Другие перевозчики, чтобы привлечь пассажиров, тоже снижают цены", - отметил он.

О запрете ЕС

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила о намерениях таможенных органов страны конфисковывать въезжающие в Литву автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссей применения санкций в отношении РФ. Позднее о запрете заявили Латвия и Эстония. Вместе с тем сообщалось, что ограничения не касаются калининградского автомобильного транзита. Область не имеет сухопутной связи с основной территорией РФ и отделена от нее границами Литвы и Польши.

ЕК обнародовала 8 сентября новые разъяснения касательно применения санкций в отношении России. В соответствии с ними вводится запрет на ввоз из РФ в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.