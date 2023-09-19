Благотворительные организации США выделят $340 млн на развитие чистой энергетики

Средства будут направлены на исследования и разработки в этой отрасли, сообщили в Минфине Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Крупные благотворительные организации выделят $340 млн на инициативы в сфере чистой энергетики. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства финансов США по итогам встречи его главы Джанет Йеллен с представителями благотворительных организаций, которая состоялась в Нью-Йорке.

"Сегодня министр финансов Джанет Йеллен, заместитель министра финансов Нелли Лян и советник министра финансов по климату Итан Зиндлер встретились с представителями руководства благотворительных организаций, которые поддерживают выполнение обязательств финансовыми институтами в сфере нулевого уровня выбросов и поддерживают связанные с этим усилия по переходу [на чистую энергетику]. В центре дискуссии были текущие приоритеты и основные проблемы на пути мобилизации частного финансирования для укрепления экономики будущего, основанной на чистой энергетике. Вместе с сегодняшними мероприятиями лидеры в сфере благотворительности <...> объявили о выделении $340 млн в ближайшие три года", - говорится в заявлении.

Как отмечает американский Минфин, эти средства пойдут на исследования и разработки в сфере чистой энергетики.

Во встрече с Йеллен приняли участие представители основанного миллиардером Джеффом Безосом экологического фонда Bezos Earth Fund, а также Bloomberg Philanthropies, Climate Arc, ClimateWorks Foundation, Sequoia Climate Foundation.