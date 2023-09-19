Посол РФ в Ливии ознакомился с работой российских спасателей в Дерне

В МЧС Айдару Аганину рассказали о ходе проводимых работ, как осуществляется координация с ливийской стороной и с группами спасателей из других стран

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Посол России в Ливии Айдар Аганин посетил город Дерна, пострадавший от ливней и наводнений на северо-востоке страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Российский посол "вместе с представителями Главного командования Ливийской национальной армии осмотрел ряд районов города, пострадавших от стихийного бедствия". В ходе визита Аганин посетил российский полевой аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС и жилую зону отряда спасателей из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

Представители МЧС, как указывается в сообщении, рассказали послу России "о ходе проводимых работ, о том, как осуществляется координация с ливийской стороной и при необходимости с группами спасателей из других стран".

В диппредставительстве добавили, что Аганин побывал и в созданном в городе ливийском оперативно штабе по ликвидации последствий стихийного бедствия, заслушал "запросы местной стороны о наиболее насущных потребностях ливийских отрядов, занятых поиском погибших и в целом приведения в порядок пострадавших районов Дерны".

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По последним данным министерства здравоохранения Ливии, в результате удара стихии в Дерне погибло около 3,3 тыс. человек. Некоторое время назад ООН приводила данные о более 11 тыс. жертв наводнений. Ранее глава муниципалитета Дерны сообщил, что "городские власти ожидают увеличения числа погибших в результате удара стихии до 20 тысяч".