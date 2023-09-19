В ООН заявили, что поставки лекарств в страны под санкциями должны быть беспрепятственными

Спецдокладчик организации Алена Духан назвала неприемлемым решение шведской компании Molnlycke Health Care AB прекратить поставки медицинских бандажей для больных буллезным эпидермолизом в Белоруссии

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Поставки лекарств и медицинских товаров в страны, против которых введены ограничительные меры, должны быть беспрепятственными. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросам односторонних принудительных мер и прав человека Алена Духан.

"Компании и государства должны обеспечить беспрепятственный поток лекарств и медицинских товаров в страны, находящиеся под санкциями, чтобы спасти жизни и минимизировать страдания", - приводит слова Духан пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По ее словам, недавнее решение шведской компании Molnlycke Health Care AB прекратить поставки медицинских бандажей для больных буллезным эпидермолизом (заболевание, характеризующееся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и ее чувствительностью к незначительной механической травме) в Белоруссии является неприемлемым. "В соответствии с нынешними режимами односторонних санкций товары гуманитарного характера, включая продукты питания, лекарства и медицинское оборудование, формально освобождены от каких-либо ограничений", - отметила она, добавив, что на практике из-за нечетких формулировок в регулирующих санкции документах компании и государства боятся поставлять даже эти товары.

Духан подчеркнула, что такая политика стран и предприятий является нарушением фундаментальных прав человека. "Лишение человека адекватной медицинской помощи является оскорблением человеческого достоинства и может приравниваться к пыткам или бесчеловечному обращению, не говоря уже об очевидных опасных для жизни последствиях", - сказала она.

На запрос спецдокладчика по ситуации с поставками бандажей в Molnlycke Health Care AB не ответили.

В Белоруссии, по данным УВКПЧ, находятся 124 пациента с буллезным эпидермолизом, существующих запасов повязок хватит лишь до октября.