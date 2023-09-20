Патриарх Кирилл удостоил ордена Славы и чести госсекретаря Венгрии по делам религий

Награду Миклошу Шолтесу вручили 17 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил ордена Славы и чести III степени государственного секретаря Венгрии по делам религиозных организаций и национальных меньшинств Миклоша Шолтеса, говорится в сообщении отдела внешних церковных связей РПЦ.

Отмечается, что Шолтес удостоен ордена "во внимание к трудам по развитию межконфессионального диалога и в связи с 60-летием со дня рождения". "Награда была вручена юбиляру 17 сентября 2023 года митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом за богослужением в Успенском кафедральном соборе Будапешта", - сказано в сообщении.

Правящий архиерей Будапештско-Венгерской епархии отметил, что правительство Венгрии придает церковной жизни в стране большое значение, в отличие от многих других европейских стран. "Церкви Венгрии пользуются поддержкой государства не просто как сообщества людей, объединенных одним и тем же вероучением, но и как общины, вносящие существенный вклад в созидание Венгрии как христианской страны. Руководство Венгрии уделяет большое внимание тому, чтобы христианские ценности лежали в основе венгерского государства, как это было при святом короле Стефане и как это было на протяжении более тысячи лет. Важную роль в этом деле играет Государственный секретариат по делам религиозных организаций и национальных меньшинств и лично его руководитель господин Миклош Шолтес", - добавил архиерей.