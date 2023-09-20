Реконструкцию ледового дворца в Ижевске планируют завершить в 2024 году

Проект предусматривает обновленную ледовую арену, установку кресел, открытие 2 современных тренажерных залов, бросковый зал, 11 раздевалок для спортсменов, технические и складские помещения

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции ледового дворца в Ижевске будут завершены в 2024 году. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Нам выделяются средства на 2024 год. Мы завершим реконструкцию", - сказал Бречалов. Реконструкция ледовой арены "Ижсталь" началась летом 2022 года.

На арене ледового дворца "Ижсталь" домашние игры проводит одноименная команда, выступающая в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). До реконструкции арена вмещала более 3 тыс. зрителей, площадь сооружения составляет свыше 11 тыс. кв. м. Ледовый дворец открылся в 1971 году и ранее ни разу не реконструировался. Проект предусматривает обновленную ледовую арену, установку кресел, открытие 2 современных тренажерных залов, бросковый зал, 11 раздевалок для спортсменов, технические и складские помещения. Узнаваемый фасад здания сохранится.