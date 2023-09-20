Число попыток незаконного пересечения границы Словении в 2023 году выросло в 2,5 раза

Больше всего человек пытались попасть в страну из Афганистана

ЛЮБЛЯНА, 20 сентября. /ТАСС/. Словенская полиция зафиксировала 36 137 попыток незаконного пересечения границы за восемь месяцев 2023 года, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом во вторник сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что в 9 755 случаях речь шла о гражданах Афганистана, в 5 605 - Марокко. 3 771 раз словенскую границу пытались незаконно пересечь граждане Пакистана, 2 956 - Бангладеш и 2 419 раз - граждане России. Наибольшее количество случаев незаконного пересечения границы регистрируется в районе полицейского управления муниципалитета Ново-Место, где было зафиксировано почти 76% всех нарушений.

4 августа 2022 года словенская газета Delo сообщила о том, что правоохранительные органы Республики Словения зафиксировали 8 212 случаев незаконного пересечения границы с 1 января по 31 июля 2022 года, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.