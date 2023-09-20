Главы ФАО и ШОС договорились укрепить сотрудничество в области продбезопасности

Стороны также обсудили важность новых технологий, обучения и действий в области климата для устойчивого развития

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй обсудил с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН продовольственную безопасность.

"На полях ГА ООН я провел плодотворную встречу с Чжан Мином, генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Мы договорились об укреплении сотрудничества в области продовольственной безопасности и обсудили важность новых технологий, обучения и действий в области климата для устойчивого развития", - написал гендиректор ФАО на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.