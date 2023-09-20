В Гидрометцентре спрогнозировали "волну тепла" в нескольких регионах России

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, в ближайшие дни ожидается температура на 7-9 градусов выше нормы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа, а также Якутию, Эвенкийский район и Ямало-Ненецкий автономный округ ожидает температура на 7-9 градусов выше нормы в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Большое количество регионов России окажется в зоне аномалий плюс 7 и больше градусов. В Якутии температура будет выше нормы на 8-9 градусов 23 и 24 сентября - днем до плюс 17-19 градусов. В Эвенкийском районе 22-24 сентября будет до плюс 16-19 градусов, это на 7-8 градусов выше нормы. В Ямало-Ненецком автономном округе тоже на 7-9 градусов выше нормы с 20 до 24 сентября. В Приволжском федеральном округе повсеместно температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы с четверга по воскресенье", - сообщил он.

Период, когда температура выше климатической нормы на 7 и более градусов в теплое время года несколько дней подряд, называют "волной тепла". Летом этот период считается опасным явлением, в сентябре такие аномалии "приносят только радость", отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, в Центральном федеральном округе температура в ближайшие дни будет на 5-8 градусов выше нормы. Воздух будет прогреваться до плюс 20-26 градусов.

"Порадует погода и жителей Северо-Западного федерального округа. В Ленинградской области с 20 по 24 сентября прогнозируется температура на 7-8 выше нормы - будет 19-23 градусов. В других регионах округа тоже будет очень тепло. В Новгородской, Калининградской, Псковской областях, Коми - везде будет очень тепло", - сказал метеоролог.