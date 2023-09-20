Президент Боливии предложил облегчить передачу технологий по защите окружающей среды

Луис Арсе подчеркнул, что также необходимо искоренять бедность и неравенство, чтобы решить проблемы, которые связаны с экономическим распределением и экологией

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно сделать свободной передачу технологий в сфере защиты окружающей среды. С таким призывом обратился во вторник президент Боливии Луис Арсе, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Искоренение бедности и неравенства сегодня предотвратит невообразимые конфликты, связанные с экономическим распределением и экологией, в будущем. Чтобы восстановить доверие, нам необходимо отказаться от узких интересов и наладить взаимность. Например, сделать свободной передачу технологий, которые позволяют спасти жизни и восстановить Мать-Землю", - сказал он.

По мнению боливийского лидера, человечество должно заботиться о потребностях живущих и будущих поколений "в равной степени". "Мы не можем допустить, чтобы сегодня ребенок умер от голода, чтобы гарантировать продовольствие для ребенка, который еще не родился", - добавил он.

Арсе также выразил обеспокоенность тем, что мировые расходы на военную сферу "к апрелю 2023 года достигли исторических $2,24 млрд". "Настоящий мир может быть достигнут только через эффективное внедрение механизмов, предусмотренных Уставом ООН, и полное уничтожение всех видов оружия", - считает боливийский лидер.