20 сентября, 00:01

Адвокат Блиновской намерена добиваться замены условий содержания, чтобы та платила налоги

Блогер уже выплатила 55 млн рублей, сообщила Наталия Сальникова

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Защита блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, будет добиваться изменения условий ее содержания, чтобы у нее была возможность погашать налоговую задолженность. Об этом ТАСС заявила адвокат обвиняемой Наталия Сальникова.

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По ее словам, Блиновская уже выплатила около 55 млн рублей. "Больше выплатить не получается, потому что все счета арестованы. Мы в этой связи пытаемся добиться, чтобы нам немного изменили условия содержания, чтобы у Елены была возможность работать и гасить налоги", - сказала Сальникова.

Она подчеркнула, что, с точки зрения следствия, уже перечисленная сумма является погашением ущерба, тогда как защита полагает ее "частичным погашением возможной недоимки" по налогам, с оговоркой, что "юридически погашением недоимки это считать нельзя".

По словам защитника блогера, сейчас Блиновская собирает информацию обо всех затратах, которые несли она и ее компании, так как это "будет касаться уменьшения налога на доход физических лиц". "Мы надеемся, что нам удастся убедить налоговый орган, что достаточно документов, подтверждающих факт несения этих затрат, а недоимка на эти суммы также должна быть снижена", - резюмировала адвокат. 

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