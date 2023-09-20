Адвокат Блиновской намерена добиваться замены условий содержания, чтобы та платила налоги

Блогер уже выплатила 55 млн рублей, сообщила Наталия Сальникова

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Защита блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, будет добиваться изменения условий ее содержания, чтобы у нее была возможность погашать налоговую задолженность. Об этом ТАСС заявила адвокат обвиняемой Наталия Сальникова.

По ее словам, Блиновская уже выплатила около 55 млн рублей. "Больше выплатить не получается, потому что все счета арестованы. Мы в этой связи пытаемся добиться, чтобы нам немного изменили условия содержания, чтобы у Елены была возможность работать и гасить налоги", - сказала Сальникова.

Она подчеркнула, что, с точки зрения следствия, уже перечисленная сумма является погашением ущерба, тогда как защита полагает ее "частичным погашением возможной недоимки" по налогам, с оговоркой, что "юридически погашением недоимки это считать нельзя".

По словам защитника блогера, сейчас Блиновская собирает информацию обо всех затратах, которые несли она и ее компании, так как это "будет касаться уменьшения налога на доход физических лиц". "Мы надеемся, что нам удастся убедить налоговый орган, что достаточно документов, подтверждающих факт несения этих затрат, а недоимка на эти суммы также должна быть снижена", - резюмировала адвокат.