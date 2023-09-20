20 сентября, 00:26

На Камчатке ожидают нарушения в электроснабжении из-за циклона

Также туристам, охотникам и рыбакам в ближайшие дни рекомендуется не выезжать в природную среду, горы и лес

ТАСС, 20 сентября. Активный циклон может принести на Камчатку сильный ветер до 30 м/с и интенсивные дожди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Возможны нарушения в системе электроснабжения и падение деревьев.

"В режим повышенной готовности переведено Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Перевод в режим функционирования "повышенная готовность" осуществлен в связи с подходом циклона. Прогнозируется усиление ветра, местами до 25-30 м/с, а также интенсивные дожди. В результате прохождения циклона наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнение обстановки на автомобильных дорогах, возможен срыв слабоукрепленной кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций и деревьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фронт непогоды в течение 20 сентября будет оказывать свое влияние на Петропавловск-Камчатский городской округ, а также на Усть-Большерецкий, Соболевский и Елизовский районы. Позже циклон распространится на Усть-Камчатский, Тигильский, Карагинский, Мильковский, Олюторский районы и Алеутский муниципальный округ.

"Кроме того, повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность. Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам, охотникам и рыбакам в ближайшие дни настоятельно рекомендуем не выезжать в природную среду, горы и лес", - предупреждает ведомство. 

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РоссияКамчатский край
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