В Мексике остановили движение 60 поездов из-за нелегальной миграции

Перевозчик Ferromex заявил, что число мигрантов, использующих поезда, в последние дни значительно возросло

МЕХИКО, 20 сентября. /ТАСС/. Крупнейший оператор железных дорог Мексики Ferromex принял решение временно отменить грузоперевозки по нескольким направлениям из-за роста числа нелегальных мигрантов, использующих товарные составы для передвижения.

"Учитывая заметное увеличение числа мигрантов, сконцентрированных в различных регионах страны, и серьезный риск, который представляет для их безопасности использование грузовых поездов, компания Ferromex на текущий момент временно задержала 60 поездов", - говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что вместимость задержанных поездов, следовавших к северной границе страны, эквивалентна вместимости 1,8 тыс. грузовых автомобилей. Перевозчик заявляет, что число мигрантов, использующих поезда, в последние дни значительно возросло - в настоящий момент таких нелегалов по меньшей мере 2,3 тыс.