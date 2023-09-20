В Якутии предприятие вернет в госбюджет 140 млн рублей, выделенных в виде субсидии

Господдержку предоставили АО "Сахабулт" на финансовое обеспечение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья и переработки пушнины

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры Якутии о возврате в государственный бюджет 140 млн рублей, выделенных в виде субсидии акционерному обществу "Сахабулт". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой республики выявлены нарушения, выразившиеся в предоставлении средств с нарушением бюджетного законодательства, а также утвержденного регионального порядка. Прокуратура обратилась в связи с этим с исками в суд о признании трех соглашений недействительными, применении последствий недействительности сделки, обязании общества возвратить денежные средства в размере 140 млн рублей в бюджет республики. Требования прокуратуры республики удовлетворены судом в полном объеме", - говорится в сообщении.

Установлено, что Минсельхозом Якутии на основании соглашений была предоставлена господдержка акционерному обществу "Сахабулт" в виде субсидии на финансовое обеспечение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья и переработки пушнины на сумму 140 млн рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры региона.