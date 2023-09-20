Вице-председатель КНР предложил США углубить сотрудничество по проблеме климата

Как считает Хань Чжэн, сотрудничество стран в этой сфере поспособствует развитию всего человечества

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Вице-председатель КНР Хань Чжэн на встрече со спецпосланником президента США по вопросам климата Джоном Керри в Нью-Йорке заявил о готовности китайской стороны к углублению сотрудничества между двумя странами по вопросам климата. Об этом сообщил МИД Китая.

"Китайская сторона готова к взаимодействию с Соединенными Штатами, к укреплению сотрудничества, к совместным [мерам] управления в отношении вопросов [изменения] климата", - приводит слова вице-председателя сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил Хань Чжэн, совместные усилия Пекина и Вашингтона в этом направлении позволят им "внести еще более весомый вклад в развитие человечества". Он подчеркнул, что власти Китая всегда занимали активную позицию по проблеме климата и уделяют пристальное внимание вопросам экологии.

Вице-председатель КНР напомнил, что Китай содействует всесторонней реализации Парижского соглашения по климатическим изменениям. Он отметил, что китайско-американский диалог по соответствующей тематике "имеет большое позитивное значение для двух стран и всего мира".