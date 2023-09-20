20 сентября, 03:00
Арктика

Для жителей Ямала в 2023 году планируют провести около 15 тыс. телеконсультаций

По данным регионального департамента здравоохранения, больше всего таких консультаций проводятся по онкологии, кардиологии и акушерству

ТАСС, 20 сентября. Врачи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют провести порядка 15 тыс. телемедицинских консультаций в 2023 году. Самыми востребованными направлениями станут консультации по онкологии, кардиологии и акушерству, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"Динамика первых пяти месяцев 2023 года позволяет сделать вывод, что рост количества телемедицинских консультаций растет. В целом прогноз на 2023 год - 15 тыс. телемедицинских консультаций", - сказали в департаменте.

Отмечается, что больше всего телемедицинских консультаций проводятся по онкологии, кардиологии и акушерству.

Большая часть ЯНАО расположена за полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат - холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев. На Ямале проживают 49 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера - ненцы, ханты, селькупы, 19 тыс. из них ведут традиционный образ жизни. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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