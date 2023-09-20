Адвокат Блиновской настаивает на снижении налоговых требований почти на 200 млн рублей

Наталия Сальникова пояснила, что блогер уплатила эти деньги в качестве НДС, но они не были учтены налоговой в рамках первичной проверки

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Сумма налоговых требований к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, должна быть снижена почти на 200 млн, заявила ТАСС адвокат Блиновской Наталия Сальникова. Как пояснила защитник, речь идет о средствах, уплаченных блогером в качестве НДС, но не учтенных налоговой в рамках первичной проверки.

По ее словам, сейчас в распоряжении защиты Блиновской имеются платежные поручения "почти на 300 млн рублей, из которых налоговым органом было учтено только 108 млн рублей".

"Это произошло в рамках восстановления бухгалтерского учета. Все компании [Блиновской] работали на упрощенной системе учета и не уделяли должного времени первичной документации. А поскольку в рамках проверки налоговый орган пришел к выводу, что все компании должны были вести не упрощенный учет, а должен быть полный учет, то, соответственно, для того, чтобы точно восстановить размер налогов и чтобы точно понять, какие были затраты, нужно восстановить все документы. А в схему дробления налоговый орган включил более 10 компаний", - пояснила Сальникова.

Она отметила, что восстановление документации - это "большой кропотливый труд" и поблагодарила налоговиков за "возможность представлять доказательства, восстанавливать бухгалтерский учет". "Мы представили эти платежки, и Управление ФНС по Москве пообещало, что к этому отнесутся очень внимательно", - добавила собеседница агентства.