В Москве ожидаются облачная погода и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на четверг - до плюс 12 градусов. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.