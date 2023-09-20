В Монголии на границе с РФ зарегистрировали больного с подозрением на заражение чумой

Окончательный диагноз будет поставлен после того, как анализы заболевшего пройдут дополнительное бактериологическое подтверждение в специализированной лаборатории, сообщили в национальном центре изучения зоонозных инфекций

УЛАН-БАТОР, 20 сентября. /ТАСС/. Больница приграничного с Россией монгольского аймака (региона) Завхан зафиксировала подозрение на заболевание бубонной чумой у одного жителя, окончательный диагноз будет поставлен 21 сентября после дополнительных лабораторных анализов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в национальном центре изучения зоонозных инфекций.

"Окончательный диагноз будет поставлен 21 сентября после того, как анализы заболевшего пройдут дополнительное бактериологическое подтверждение в специализированной лаборатории", - сказала руководитель по связям с общественностью центра изучения зоонозных инфекций Энхбаярын Дулмаа.

По данным аймачного научно-исследовательского центра зоонозных заболеваний, в настоящее время у больного наблюдается лихорадка и рвота. Он поступил в больницу общего профиля во второй половине дня 19 сентября. Экспресс-тест на заболевание чумой показал положительный результат.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям региона Завхан провела срочное заседание и ограничила передвижение людей на въезд и выезд в столицу региона город Улиастай и поселение Яруу, откуда прибыл больной, с 21.00 часа 19 сентября по 25 сентября.

Завхан граничит с российской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. Последний раз исследования в аймаке Увс прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась.