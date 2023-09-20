Спортшколы Башкирии получили пять автобусов и инвентарь по нацпроекту

По словам министра спорта республики Руслана Хабибуллина, также идет строительство комплекса сооружений для гребного слалома, созданы семь малых спортивных площадок ГТО

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Спортивные школы олимпийского резерва Башкирии получили пять автобусов и инвентарь по нацпроекту "Демография". Также в 2023 году созданы семь площадок ГТО, будут сданы два ФОК и первая очередь комплекса гребного слалома в Уфе, сообщил ТАСС министр спорта республики Руслан Хабибуллин.

"В рамках нацпроекта "Демография" в этом году ведется строительство комплекса сооружений для гребного слалома в Уфе, созданы семь малых спортивных площадок ГТО на территории муниципалитетов, приобретены спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва республики, приобретены пять автобусов", - сообщил Хабибов.

Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса в Уфе. В 2023 году Башкирия по спортивной составляющей национального проекта "Демография" получила 996,4 млн рублей из федерального бюджета. В 2022 году федеральное финансирование превысило 855 млн рублей.