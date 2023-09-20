Российские предприятия сократили в 2022 году выброс в атмосферу загрязняющих веществ

При этом количество отчитавшихся о вредных выбросах компаний выросло

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские предприятия в 2022 году выбросили в воздух 17,2 млн тонн загрязняющих веществ - это на 0,2% меньше, чем годом ранее. При этом количество предприятий, отчитавшихся о вредных выбросах, выросло на 19,2%, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В 2022 году российские предприятия выбросили в атмосферу 17,17 млн тонн вредных веществ, что на 0,2% ниже уровня постковидного 2021 года и на 0,7% допандемийного 2019-го. Минимальный же уровень промышленных выбросов пришелся на коронакризисный 2020 год: тогда в результате снижения производственной активности они сократились до 16,95 млн тонн. В целом за последние годы эмиссия вредных веществ в атмосферу со стороны предприятий менялась несущественно, колеблясь в пределах 1-2%", - говорится в исследовании.

Несмотря на то, что в целом по стране промышленные выбросы за минувший год несколько сократились, в отдельных регионах предприятия существенно увеличили воздействие. Худшую динамику показали Адыгея (объем выбросов вырос в 2,2 раза), Ненецкий автономный округ (+58,6%), Тыва (+26,3%), Брянская область (+23,8%), Сахалинская область (+19,3%), Владимирская область (+18,6%), Калининградская область (+18%), Еврейская автономная область (+17,9%), Хабаровский край (+16,8%), а также Чувашия (+16,7%).

Самый большой относительный прирост числа предприятий-загрязнителей в 2022 году зафиксирован в Новгородской (на 69,2%) и Самарской (+52,7%) областях, Северной Осетии (+50,9%), Орловской (+50,5%) и Нижегородской (+46,3%) областях, Пермском крае (+46,2%), Оренбургской области (+42,4%), Татарстане (+38,1%), Пензенской области (+34,5%) и Карелии (+34%).

"Снижение вредных выбросов со стороны промышленности при одновременном росте числа предприятий-эмитентов стало возможным благодаря строительству новых и модернизации действующих очистных установок и совершенствованию технологических процессов. На экологизацию производства компании в 2022 году направили около 680 млрд рублей, что позволило сократить генерацию вредных выбросов в атмосферу почти на 1 млн тонн. Для сравнения, в 2021 году на эти цели было потрачено в 3,7 раза меньше - всего 183 млрд рублей. Увеличение же количества предприятий-загрязнителей отчасти может быть связано не только с расширением производства, но и с усилением экологического надзора и выводом из тени источников загрязнений, которые ранее не отражались в отчетности", - заявила глава "Финэкспертизы" Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении.

Региональные выбросы

В 2022 году сократить эмиссию вредных веществ удалось предприятиям в большей части регионов страны. Наибольшее относительное снижение промышленных выбросов было зафиксировано в Чечне (-66,7%, до 5,4 тыс. тонн), Дагестане (-36,3%, до 7,2 тыс. тонн), Калмыкии (-30,4%, до 3,1 тыс. тонн), Ростовской области (-29,4%, до 124,8 тыс. тонн), Северной Осетии (-26%, до 7,6 тыс. тонн), Кабардино-Балкарии (-21,5%, до 3,8 тыс. тонн), Ульяновской области (-18,7%, до 25 тыс. тонн), Тверской области (-18,5%, 51,3 тыс. тонн), Краснодарском крае (-17,7%, до 357,9 тыс. тонн), а также Архангельской области (-16,9%, до 117 тыс. тонн). За исключением Краснодарского края, Ростовской и Архангельской областей, объем выбросов вредных веществ в атмосферу в перечисленных регионах и так был минимальным.

Однако примерно в 40% регионов количество вредных промышленных выбросов, наоборот, выросло. Худшую динамику за год продемонстрировала Адыгея, где выбросы со стороны предприятий выросли на 121,2% - до 18,5 тыс. тонн, далее следуют Ненецкий автономный округ (+58,6%, до 89 тыс. тонн), Тыва (+26,3%, до 9,1 тыс. тонн), Брянская область (+23,8%, до 54,3 тыс. тонн), Сахалинская область (+19,3%, до 74,1 тыс. тонн), Владимирская область (+18,6%, до 73,3 тыс. тонн), Калининградская область (+18%, до 27,3 тыс. тонн), Еврейская автономная область (+17,9%, до 19,7 тыс. тонн), Хабаровский край (+16,8%, до 146,2 тыс. тонн), а также Чувашия (+16,7%, до 31,6 тыс. тонн). Заметный рост в этих регионах обусловлен в первую очередь эффектом низкой базы, непосредственно вклад каждого из этих субъектов в общероссийскую генерацию выбросов составляет менее 1%, объяснили эксперты.