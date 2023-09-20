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Пандемия COVID-19

Эксперт связал рост заболеваемости ковидом в РФ с передачей вируса в школах

Заместитель генерального директора по научной работе ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Илья Гордейчук добавил, что пока доминируют варианты штамма "омикрон", однако новые варианты вируса могут быстро распространяться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Текущий рост заболеваемости ковидом в России может быть связан с интенсивной передачей вируса у детей в школах и детских садах, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по научной работе ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Илья Гордейчук.

"Текущее повышение заболеваемости COVID-19 может быть обусловлено сезонными факторами, в частности, более интенсивной передачей вируса у детей в школах и детских садах, а заблаговременная подготовка лечебных учреждений к эпидемиологическому сезону - адекватная и своевременная мера", - сказал он.

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При этом ученый отметил, что в силу малого количества госпитализаций в летние месяцы "оценивать текущее повышение заболеваемости в процентах на настоящем этапе не вполне корректно".

"Что касается циркулирующих вирусов, в настоящее время рано говорить о доминировании варианта "пирола", так как заболеваемость в значительной степени обусловлена ранее циркулировавшими производными варианта "омикрон", включая XBB.1.9 и EG.5.1. Тем не менее, новые варианты вируса SARS-CoV-2 могут распространяться очень быстро, поэтому в России ведется постоянный эпид. мониторинг и выделение циркулирующих вариантов вируса, при этом любое повышение заболеваемости тщательно отслеживается", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон".

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук (АМН) СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Сейчас центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса, геморрагических лихорадок. Институт обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для Национального календаря прививок.

С 2016 года по 2021 год в Центре им. М. П. Чумакова разработали ряд вакцин, в том числе инактивированную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Ковивак", вакцину для профилактики желтой лихорадки "Синсавак", вакцину против клещевого энцефалита "Эвервак". 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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