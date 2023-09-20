Вильфанд спрогнозировал рост рисков возникновения лесных пожаров в 16 регионах России

По словам научного руководителя Гидрометцентра, чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности ожидается на юге ЦФО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Курской, Тамбовской, Ростовской, Томской областях, Крыму, Коми и нескольких других регионах России в ближайшие дни. В Московской области риски возникновения пожаров в лесах также вырастут к выходным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во многих регионах растет уровень пожарной опасности. На юге ЦФО он будет достигать чрезвычайного уровня в течение этой недели - Тамбовская, Курская, Воронежская, Белгородская области. В Московской области к концу рабочей недели он тоже вырастет до четвертого (высокого - прим. ТАСС) уровня. Нужно очень осторожно обращаться с огнем на пикниках. В Республике Коми будет чрезвычайный уровень, там не ожидается осадков и до плюс 27 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, чрезвычайно высокие риски возникновения лесных пожаров в ближайшие дни также будут в Чувашии, Татарстане, Крыму, Туве, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Томской, Иркутской, Ульяновской областях, Краснодарском крае.