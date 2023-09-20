Якутия в подшефном городе Кировское в ДНР построила новый городской парк

Также идет восстановление 28 объектов, среди которых школы, детские сады, больница и библиотека

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новый городской парк появился в городе Кировское в Донецкой Народной Республике (ДНР) благодаря работе специалистов из Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха.

"Якутия в городе Кировское ДНР построила новый городской парк. <…> Новый парк в подшефном городе построен по инициативе и с финансовой поддержкой Якутии. В парке предусмотрены пешеходные дорожки, современные лавочки, уличное освещение, обустроена дорожка для велосипедистов. Также будет установлена детская площадка. Фонтан уже стал точкой притяжения для жителей города", - говорится в сообщении.

В конце мая 2022-го Якутия взяла шефство над Кировским, а в июне того же года было подписано соглашение о сотрудничестве.

В правительстве напомнили, что в 2022 году специалистами из Якутии в Кировском был восстановлен 31 объект. В 2023 году идет восстановление 28 объектов, в том числе 2 школ, 3 детских садов, городской больницы и библиотеки. "Активно идет строительство освещения улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", введен многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - добавили в правительстве.

В новость внесена правка (07:42 мск) - передается с исправлением источника в первом абзаце, верно - в пресс-службе правительства Республики Саха.