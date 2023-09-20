20 сентября, 04:41

Собянин сообщил о готовности более чем на 70% станции "Потапово" Сокольнической линии

По словам мэра Москвы, также планируется благоустроить прилегающую территорию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поездки жителей поселений Сосенское, Воскресенское и Щербинка станут быстрее и комфортнее с открытием станции "Потапово" Сокольнической (красной) ветки московского метро, готовность которой - более 70%. Пассажиры смогут экономить в пути до 40 минут в день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Станция "Потапово" Сокольнической линии метро готова больше чем на 70%. Сейчас идет монтаж системы электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что также благоустроят прилегающую территорию. "Приведем в порядок участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от станции "Коммунарка" до улицы Поляны", - отметил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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