В Думе заявили, что использование дипфейков надо сделать отягчающим обстоятельством

Как считает замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, необходимо "точечное регулирование" в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Использование технологии дипфейков целесообразнее закрепить в законодательстве в качестве отягчающего обстоятельства, а не отдельного состава преступления. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Дипфейки представляют собой реалистичную подмену фотографий, видео и аудиозаписей, которые были сгенерированы при помощи нейросетей.

"Я думаю, что гораздо перспективнее сделать дипфейк, использование дипфейка отягчающим обстоятельством, чтобы для мошенников, которые его используют, это было отягчающее обстоятельство", - сказал депутат, отвечая на вопрос о том, может ли использование дипфейков стать преступлением.

Горелкин подчеркнул, что необходимо "точечное регулирование" в сфере искусственного интеллекта. "Я считаю, что мы здесь должны точечно работать, регулировать не сам искусственный интеллект, а те продукты, которые представляют определенную общественную опасность и имеют большое общественное значение, регулирование в ближайшие годы будет двигаться именно в этом направлении", - заключил депутат.

Как сообщал в июне председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, законопроект, закрепляющий в российском законодательстве понятие "дипфейк", будет разработан в осеннюю сессию Госдумы. Хинштейн отметил, что дипфейки становятся реальной угрозой, даже специалистам сложно отличить достоверную картинку от ложной.