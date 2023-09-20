Медики проекта "Я с тобой" за лето помогли более 700 детям-сиротам

Как сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, в проект кроме сирот включены дети с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Специалисты проекта "Я с тобой" оказали медицинскую помощь более 700 детям в 15 сиротских учреждениях России в течение лета. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

"Проект "Я с тобой" мы запустили в мае во время посещения детского дома-интерната в Краснодоне. И уже можно подвести первые итоги. За лето наши специалисты оказали помощь более 700 детям в 15 сиротских учреждениях из 10 регионов, а также дали рекомендации 150 детям из семей. Были сформированы 230 рекомендаций по актуализации ИПРА [индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида]. 19 детишек уже прошли лечение в федеральных клиниках, еще 17 ожидают очереди. Шести детям, которые не могли самостоятельно питаться, установили гастростомы, двоих зачислили в школу после качественной психолого-медико-педагогической экспертизы. Теперь эти дети будут учиться со сверстниками", - сказала она.

Кузнецова добавила, что в проект "Я с тобой" кроме сирот включены дети с ограниченными возможностями здоровья. "Теперь врачи - участники проекта "Я с тобой" проводят консультации с семьями Донбасса, воспитывающими особенных детей", - пояснила депутат.

В новых регионах потребность в помощи и методической поддержке специалистов в учреждениях очень высока. Медики побывали во многих сиротских учреждениях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, отметила Кузнецова.

"Проведена большая работа, наш проект объединил не только докторов, руководителей учреждений - нам помогают Институт коррекционной педагогики, волонтеры, молодогвардейцы, огромную помощь оказывает Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество", а наши друзья из ОАО "РЖД" обеспечили бесплатный проезд для команды проекта по всей России", - подчеркнула парламентарий.

Решение о создании проекта "Я с тобой" было принято на заседании комиссии генерального совета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, которую возглавляет Кузнецова. Цель проекта - оказать медицинскую помощь детям, которые находятся в сиротских учреждениях.