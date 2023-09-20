Кузнецова заявила, что получившие медпомощь дети-сироты имеют больше шансов обрести семью

По словам заместителя председателя Госдумы, если состоялось устройство ребенка в семью, то помощь ему продолжает оказываться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дети-сироты, которые получили качественную медицинскую помощь в том числе в рамках проекта "Я с тобой", имеют в разы больше шансов обрести семью. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Решение о создании проекта "Я с тобой" было принято на заседании комиссии генерального совета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, которую возглавляет Кузнецова. Цель проекта - оказать медицинскую помощь детям, которые находятся в сиротских учреждениях по всей стране.

"При принятии решения об усыновлении или установлении опеки над ребенком разговор о медицинском статусе всегда стоит особенно остро. И вопросов возникает множество: начиная с того, у каких специалистов наблюдаться, и верно ли вообще определен диагноз, реабилитационный потенциал, и заканчивая обустройством быта и условиями обучения. Правильно поставленный диагноз, качественно оказываемая помощь в лечении и развитии, максимально точный предстоящий маршрут сопровождения в разы повышает шансы ребенка обрести семью", - отметила Кузнецова.

Она добавила, что работа с сиротскими учреждениями и его воспитанниками не ограничивается выездами в регионы. "Команда проекта "Я с тобой", доктора, волонтеры фонда "Дорога жизни" оказывают помощь в реализации предписанных рекомендаций и готовы помогать дальше", - сообщила Кузнецова.

По ее словам, если состоялось устройство ребенка в семью, то помощь ему продолжает оказываться. При необходимости выстраивается медицинский или реабилитационный маршрут в рамках заболевания, оказывается содействие в налаживании коммуникаций семьи с профильными фондами по диагнозу ребенка.