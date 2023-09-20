Польша не пропустила только один автомобиль с российской регистрацией после запрета

Как сообщили в погранохране республики, в остальных случаях людям сообщали о новом запрете перед пересечением границы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Польские пограничники не пропустили через границу только один автомобиль с российской регистрацией после введения республикой 17 сентября запрета на въезд таких машин в страну. Об этом сообщила Польскому агентству печати пресс-секретарь погранохраны республики Анна Михальская.

По ее словам, пограничники "завернули только один такой автомобиль". "Это было на участке границы с Россией", - добавила Михальская, подчеркнув, что в остальных случаях людям сообщали о новом запрете перед пересечением границы.

Согласно статистическим данным польской погранохраны, в течение недели перед введением запрета - с 10 до 16 сентября - в Польшу въехало около 400 зарегистрированных в РФ автомобилей. "Машины в основном пересекали участок границы с Россией (359), частично - с Белоруссией (39)", - отметила Михальская.

В августе "на всем протяжении внешней границы с Россией, Белоруссией и Украиной было оформлено 1,7 тыс. автомобилей [с российской регистрацией]", добавила она.

Польша ввела запрет въезда в страну легковых автомобилей с российской регистрацией с полуночи 17 сентября. Это касается как коммерческих, так и частных перевозок вне зависимости от того, гражданину какого государства принадлежит машина.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены. Позднее ЕК в пояснительном документе подчеркнула, что страны Евросоюза должны отдельно оценивать каждый случай въезда россиян на территорию сообщества и "разумным образом" применять санкции при досмотре предметов личной гигиены и одежды.