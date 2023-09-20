20 сентября, 05:26
Пандемия COVID-19

Минфин возобновил ограничения из-за ковида

Владимир Гердо/ ТАСС
Министерство финансов РФ
© Владимир Гердо/ ТАСС

Их действие распространяется на сотрудников и посетителей ведомства

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минфин России возобновил ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID 19 на территории Министерства финансов Российской Федерации с 19 сентября 2023 года возобновляется действие ранее вводившихся ограничений, предусматривающих: обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска, респиратор); социальное дистанцирование; нахождение в лифте не более двух-трех человек одновременно; ограничение личных контактов между работниками, представителями органов власти и организаций; сокращение количества посетителей, допускаемых на территорию Министерства финансов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Гражданам при посещении Минфина рекомендуется исполнять ограничения. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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