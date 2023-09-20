На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Порывы ветра могут достигнуть 22 м/с

ТАСС, 20 сентября. Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 20 сентября, порывы ветра в регионе могут достигнуть 22 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <...> 20 сентября 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в Пуровском, Надымском, Приуральском, Ямальском и Тазовском районах порывы 17-22 м/ с", - говорится в сообщении.

По данным Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в связи с сильными порывами ветра возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения.

Температура воздуха ночью опустится до нуля, днем температура поднимется до плюс 12 градусов. В ЯНАО установилась облачная с прояснениями погода, местами синоптики прогнозируют небольшой дождь, сообщили в региональном гидрометцентре.