Роскомнадзор выявил атаку на 6 тыс. сайтов в Рунете с конца мая

Атака шла на устаревшие версии систем управления сайтами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. ресурсов в Рунете подверглись взлому в результате массовой компьютерной атаки. Все они были выявлены с мая 2023 года подведомственным Роскомнадзору центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), доступ к ним был ограничен, сообщили ТАСС в ЦМУ ССОП.

"Совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам с 26 мая 2023 года выявили около 6 000 российских сайтов, подвергшихся взлому. Доступ к ним ограничили, чтобы предотвратить распространение компьютерных атак", - рассказали в центре.

Как пояснили в ЦМУ ССОП, зафиксированная атака шла на устаревшие версии систем управления сайтами. С зараженных ресурсов злоумышленники совершали DDoS-атаки на инфраструктуру объектов государственного, транспортного, банковского, энергетического и других секторов. Кроме того, злоумышленники использовали взломанные сайты для незаконного получения персональных данных пользователей ресурсов.

К устранению проблемы центр подключил 117 организаций, предоставляющих услуги хостинга, на чьих IP-адресах были размещены взломанные домены. Каждой организации было направлено оперативное указание с рекомендациями по устранению уязвимостей и последствий взлома.

"Со стороны хостингов реакция на получение оперативного указания от ЦМУ ССОП с рекомендациями в целом положительная. Большинство организаций приняли информацию о взломе в работу и оповестили своих клиентов об угрозе. В настоящий момент более половины ресурсов устранили уязвимость и разблокированы, доступ к остальным ресурсам временно заблокирован, до устранения последствий взлома и уязвимости. Взломанные ресурсы не несут угрозы для остального Рунета", - заключили в центре.