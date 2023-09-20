Живущие в Буркина-Фасо европейцы обвинили Францию в дипломатической эскалации

Составители письма полагают, что "многие проекты в рамках двустороннего сотрудничества могут оказаться под санкциями, а граждане, работающие в этих проектах, - уволены"

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 100 европейцев, проживающих в Буркина-Фасо, осудили политику Франции, которая, по их мнению, сеет "дипломатическую вражду". Об этом говорится в коллективном письме европейцев, распространенном буркинийской радиостанцией Radio Omega.

"Мы, коллектив из примерно 100 французских и [других] европейских граждан, проживающих в Буркина-Фасо, <...> страдаем от последствий эскалации дипломатической вражды, выражаем глубокое неодобрение позиции и решений правительства Франции в отношении Буркина-Фасо в течение последних недель, которые оказали значительное влияние на совместную жизнь в этой стране [европейцев и граждан Буркина-Фасо]", - говорится в нем. В первую очередь их недовольство вызывают решения Франции прекратить выдачу виз гражданам Буркина-Фасо, отнести эту страну к красной зоне опасности, приостановить официальную помощь и сотрудничество во многих областях, включая культурную, а также сократить число работников французских консульств в этой стране.

Составители письма полагают, что "многие проекты в рамках двустороннего сотрудничества могут оказаться под санкциями, а граждане, работающие в этих проектах, - уволены". По их мнению, личные и профессиональные связи, установленные в Буркина-Фасо, "должны сохраняться, поддерживаться и укрепляться, несмотря на текущую дипломатическую напряженность между государствами". Они призвали немедленно возобновить сотрудничество во всех сферах и выдачу виз гражданам Буркина-Фасо, а также отказаться от классификации городов Уагадугу, Бобо-Диуласо и Кудугу в качестве красной зоны.

Как сообщает агентство Agence France-Presse, 18 сентября Франция приняла решение остановить выдачу виз гражданам Буркина-Фасо. На прошлой неделе правительство в Уагадугу потребовало от военного атташе Франции Эмманюэля Паскье покинуть страну в течение ближайших 14 дней, обвинив его в "подрывной деятельности".

Отношения Франции и Буркина-Фасо ухудшились после того, как в сентябре 2022 года группа военных во главе с Ибрагимом Траоре совершила в этой западноафриканской стране государственный переворот, сместив полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. В октябре 2022 года Национальное собрание (однопалатный парламент) Буркина-Фасо единогласно назначило Траоре президентом переходного периода.