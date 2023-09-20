Минздрав ДНР планирует до конца сентября ввести масочный режим в больницах

Он коснется только персонала и пациентов, уточнил глава ведомства Дмитрий Гарцев

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Масочный режим введут в больницах Донецкой Народной Республики (ДНР) до конца месяца. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

"Я думаю, что мы в этом месяце уже введем масочный режим в лечебных учреждениях. Повторяю, только в лечебных учреждениях для персонала и пациентов", - сказал Гарцев.

Он пояснил, что в регионе наблюдается несущественный рост заболеваемости, связанный с сезонными изменениями.

18 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регион поступило свыше 950 тыс. тонн вакцины от гриппа.