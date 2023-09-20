Президент Германии считает, что страна исчерпала свои возможности по приему мигрантов

Как заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, только с Украины в ФРГ в настоящее время находятся более 1 млн беженцев

РИМ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна исчерпала свои возможности по приему мигрантов.

"Мы переживаем чрезвычайную ситуацию из-за значительного притока мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, других восточных государств. Плюс к этому у нас к настоящему моменту более 1 млн беженцев с Украины. Поэтому Германия, как и Италия, на грани своих возможностей по приему мигрантов", - сказал он в опубликованном в газете Corriere della Sera интервью.

Глава германского государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было получено 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС". Он отметил необходимость равномерного перераспределения прибывающих в страны Европы, и не только на добровольной основе, а также установления большего контроля за внешними границами ЕС и более эффективной борьбы с незаконными перевозчиками людей.

На итальянском острове Лампедуза вновь сложилась чрезвычайная ситуация в связи с массовым прибытием незаконных мигрантов. Берлин объявил о приостановке действия механизма по добровольному приему мигрантов из Италии.

По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия, согласно Дублинским соглашениям. Рим давно и пока безуспешно пытается добиться их пересмотра.