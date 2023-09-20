20 сентября, 07:04

Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности за треш-стримы

Роман Канащук/ ТАСС
Здание Верховного суда РФ
© Роман Канащук/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы). Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Читайте также
В кабмин направили законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримыБастрыкин предложил привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримовПушков предложил наказывать лишением свободы за треш-стримы с несовершеннолетними

"Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект. В ближайшие недели ожидаем заключения правительства для официального внесения закона в парламент", - говорится в сообщении.

Ранее Метелев сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества, запретить некоторые действия, наделить надзорные органы правом оперативной блокировки, а за более тяжкие нарушения вводится уголовная ответственность. 

Теги:
РоссияМетелев, Артем Павлович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация