Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности за треш-стримы

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы). Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект. В ближайшие недели ожидаем заключения правительства для официального внесения закона в парламент", - говорится в сообщении.

Ранее Метелев сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 700 тыс. рублей с конфискацией имущества, запретить некоторые действия, наделить надзорные органы правом оперативной блокировки, а за более тяжкие нарушения вводится уголовная ответственность.