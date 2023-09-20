20 сентября, 07:12

"Госуслуги" призвали россиян помогать в борьбе с беспилотниками через приложение "Радар"

Его можно скачать в Google Play и RuStore

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Портал "Госуслуги" разослал россиянам информационное письмо с призывом использовать приложение "Радар" для оповещения о подозрительных дронах и других объектах и ситуациях, связанных с террористической угрозой. Соответствующее письмо корреспондент ТАСС также получил по рассылке от портала.

"Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении "Радар" можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак", - говорится в письме

Также к рассылке прикреплены ссылки на магазины приложений Google Play и RuStore, через которые можно загрузить приложение на свое устройство.

Приложение было представлено 17 августа, оно помогло сбить два беспилотника над территорией Брянской области. Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе IOS, можно найти на сайте "Народного фронта". 

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Россия
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