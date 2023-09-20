Ночной авиарейс Мурманск-Москва задержали из-за снегопада в Заполярье

Самолет вылетел в 09:17 мск

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Первый в этом сезоне снегопад и сильный ветер в Мурманской области могут вызвать задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Мурманска. Запланированный на 02:55 мск рейс на Москву вылетел в 09:17 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Самолет, выполняющий рейс FV-6494 Мурманск - Шереметьево авиакомпании "Россия", вылетел в 9 часов утра. Решение о задержке принял командир воздушного судна. Мы предупредили, что у нас ухудшаются погодные условия - усиление ветра до 16 м/с, понижение температуры до отрицательных значений и снегопад. Возможны задержки рейсов. Полосу обрабатываем, начаты противобледенительные обработки, но решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна, если посчитает, что погодные условия не позволяют, могут уйти на запасной аэродром", - сообщили в аэропорту.

По данным онлайн-табло аэропорта, больше задержек рейсов в Мурманске нет.

Управление ГИБДД МВД по области рекомендовало соблюдать меры безопасности на дорогах из-за ухудшения погодных условий и вероятности образования гололеда.

По информации региональной метеослужбы, до 21 сентября под влиянием арктических воздушных масс по Мурманской области ожидается холодная, дождливая погода. 20 сентября дожди местами будут переходить в мокрый снег, температура составит от плюс 3 до плюс 9 градусов.