Комитет Думы одобрил реализацию политики образования с учетом духовных ценностей

Разработчики внесенного в палату законопроекта предлагают уточнить в документе принцип гуманистического характера образования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию на заседании рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, определяющий гуманистический характер образования в РФ в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями.

Документ внесли на рассмотрение палаты депутаты от разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". В частности, разработчики предлагают уточнить в законе принцип гуманистического характера образования. При этом подчеркивается, что речь идет не об абстрактном гуманизме в качестве основы государственной политики в сфере образования, а о гуманизме, соответствующем традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Депутаты уточнили, что законопроект разработан в целях обеспечения четкого конституционного целеполагания системы образования РФ, консолидации усилий государства и общества на ее развитии в соответствии с общенациональными интересами и повышения доверия к мерам, предпринимаемым для такого развития.

Как подчеркивается в пояснительной записке, изменения "послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа".