Более 3,1 млн обследований провели летом посетителям павильонов "Здоровая Москва"

В расширенную программу "Здоровой Москвы" входит более 11 исследований

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 3,1 млн различных медицинских манипуляций, в том числе 950 тыс. лабораторных исследований, провели посетителям павильонов "Здоровая Москва" этим летом, сообщается на портале мэра Москвы.

"Все лето в Москве без выходных работают павильоны "Здоровая Москва", где можно в комфортных условиях пройти целый ряд диагностических исследований. Такая проверка здоровья позволяет выявить риски развития многих серьезных патологий, таких как сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других. Уже более 3,1 млн результатов обследований посетителей павильонов "Здоровая Москва" внесено в электронные медкарты. Это гарантирует сохранность данных, доступных пользователям в любое удобное время", - говорится в сообщении.

В расширенную программу "Здоровой Москвы" входит более 11 исследований. Если будут выявлены отклонения, то необходимые обследования проведут прямо в павильоне. Также врачи могут выдать направление в городскую поликлинику на дополнительные исследования или консультации профильных специалистов других медорганизаций. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти в павильоне дополнительные исследования.

Павильоны, в которых горожане могут бесплатно и без предварительной записи пройти медицинское обследование, работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они находятся в парках и скверах города. Для посетителей созданы комфортные условия, есть кондиционеры и кулеры с питьевой водой. Перед обследованием необходимо заполнить специальную анкету. Это можно сделать как в самом павильоне, так и заранее в режиме онлайн в электронной медкарте.