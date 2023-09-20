Молдавия отказала во въезде участникам конференции по русскому языку

Представители Приднестровского государственного университета отказались сообщать подробности инцидента

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии отказали во въезде в страну группе участников конференции "Русский язык как основа межнационального мира", организованной Приднестровским государственным университетом (ПГУ). Эту информацию подтвердили корреспонденту ТАСС в МИД непризнанной республики.

По данным министерства, в международном аэропорту Кишинева отказ во въезде получили около 20 человек. Представители ПГУ сообщить подробности инцидента отказались, сославшись на занятость. Как проинформировала пресс-служба пограничной полиции Молдавии, за последние 24 часа в страну не пустили 46 иностранцев. Получить информацию об участниках конференции также пока не удалось.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, ученым, общественным деятелям и журналистам. Отказ объясняли ставшей стандартной для пограничной службы Молдавии формулировкой: не смогли подтвердить цель визита.