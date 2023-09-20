Разработанный врачами в Москве ГОСТ для ИИ-сервисов в клинической медицине вступил в силу

ГОСТ будет применяться разработчиками сервисов ИИ, лабораториями при техиспытаниях и медорганизациями в клинических испытаниях

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта (ИИ) в клинической медицине, вступил в силу. Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей и будет прежде всего применяться разработчиками сервисов ИИ, лабораториями при техиспытаниях и медорганизациями в клинических испытаниях, сообщила и.о. заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год. Новый ГОСТ - уже 11-й в России для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.

Она добавила, что в числе авторов стандарта специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022. Авторы добавили набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий процессом мониторинга системы искусственного интеллекта на этапе эксплуатации, а также этапы эксплуатации и вывода из эксплуатации.

"Для разработки единых понятий и норм для всех участников процесса столица объединила несколько десятков специалистов - разработчиков программного обеспечения, медиков, профессоров, научных сотрудников. Инициатива создания национальных стандартов для внедрения систем искусственного интеллекта в клиническую медицину принадлежит профильному подкомитету 01 технического комитета по стандартизации 164 "Искусственный интеллект" Росстандарта, организованному на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы", - уточнили в комплексе.

Там подчеркнули, что центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы - ведущая научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 году. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников, заключили в пресс-службе.