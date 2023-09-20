20 сентября, 07:46

Пользователи "МЭШ" теперь могут оформить цифровое портфолио

Учащиеся в соответствии со своими личными предпочтениями могут установить фото профиля в веб- или мобильной версии электронного дневника или выбрать цветовую схему приложения "Дневник "МЭШ"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сервис "Московская электронная школа" ("МЭШ") предложил пользователям персонализировать свои профили, в том числе они могут выбрать главное фото и оформить цифровое портфолио. Кроме того, появилась возможность оформить внешний вид раздела "Портфолио учащегося" в соответствии со своими вкусами, предпочтениями и настроением, сообщается на портале мэра Москвы.

"Помимо развития и совершенствования сервисов "МЭШ", содержащих все аспекты учебной деятельности, мы ведем активную работу по их персонализации, которая позволяет сделать взаимодействие пользователей с цифровыми продуктами максимально удобным и приятным. Так, учащиеся в соответствии со своими личными предпочтениями могут установить фото профиля в веб- или мобильной версии электронного дневника или выбрать цветовую схему приложения "Дневник "МЭШ". Это поможет ребенку показать свой характер, интересы, настроение", - приводятся в сообщении слова директора Центра цифровизации образования Евгения Комаренко.

Главное фото профиля является общим для сервисов "МЭШ". Оно отображается в электронном дневнике (в веб-версии и приложении "Дневник "МЭШ"), цифровом портфолио школьника и разделе "Справка "МЭШ". В будущем это коснется и сервиса "Библиотека "МЭШ". 

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