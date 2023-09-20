20 сентября, 07:47

В Москве за 12 лет построили более 140 объектов здравоохранения

В 2023 году в городе построено 13 медицинских объектов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Свыше 140 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов общей площадью свыше 2 млн кв. м построено и введено в эксплуатацию в столице с 2011 года. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Столичная система здравоохранения переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. В городе одновременно строится несколько десятков современных и технологичных объектов здравоохранения. Новые стационары позволяют своевременно продиагностировать проводить диагностику и спасать жизни десятков и сотен тысяч человек", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в 2023 году в городе построено 13 медицинских объектов. "Работа по строительству медицинских объектов продолжается - до конца года будет введено в эксплуатацию еще 14 зданий для учреждений здравоохранения", - добавил Бочкарев. 

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