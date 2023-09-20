Почти 70% опрошенных россиян одобряют ввод "Основ российской государственности"

Респонденты видят пользу нового курса в получении знаний об истории России, в патриотическом воспитании, в заполнении пробелов в знаниях, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Две трети россиян (68%) одобряют запуск учебного курса "Основы российской государственности" в вузах, а 72% хотели бы, чтобы их дети или внуки освоили новый курс. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"68% россиян считают нужным курс "Основы российской государственности", главный аргумент его сторонников - "молодежь должна знать о своей стране" (32% из числа назвавших курс нужным). 72% наших сограждан хотели бы, чтобы их дети или внуки освоили новый учебный курс", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Помимо дополнительных знаний о своей стране, респонденты видят пользу нового курса в получении знаний об истории России (24%), в патриотическом воспитании (17%), в заполнении пробелов в знаниях (10%).

При этом 16% респондентов посчитали этот курс ненужным для изучения. Они аргументировали свою точку зрения тем, что курс не пригодится в жизни (28% из числа назвавших курс ненужным), еще 17% из этого числа респондентов видят в новом предмете пропаганду, а 16% полагают, что исчерпывающие знания о российской государственности можно получить в рамках смежных дисциплин (история, обществознание). 13% считают, что курс отвлечет студентов от основных занятий.

Основные темы курса, которые, по мнению опрошенных, важно затронуть в рамках новой дисциплины, история страны (25%), в частности, советской эпохи (2%), патриотизм (5%), законодательство и право (4%), государственный строй (4%).

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ-Спутник был проведен 8 сентября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.