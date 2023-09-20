В Москве пройдет конкурс красоты для жителей старшего возраста

В 2023 году к конкурсу впервые присоединятся мужчины

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Жители старшего возраста смогут показать свои таланты на конкурсе "Серебряная королева и серебряный король", который открылся в столице в среду, сообщается на сайте мэра правительства Москвы.

"Конкурс красоты "Серебряная королева и серебряный король" начался 20 сентября в центрах московского долголетия. В этом году к нему впервые присоединятся мужчины <...>. В ходе конкурса участники продемонстрируют свои таланты и эрудицию, расскажут о себе и клубах в центрах московского долголетия, которые посещают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участницами прошлого конкурса стали более 500 москвичек старше 55 лет. Мероприятие проводится в три этапа: районный, окружной и городской. Финал конкурса пройдет 27 октября в центре "Восточное Дегунино". Для участников и зрителей проведут мастер-классы по уходу за кожей, макияжу и стилю.